Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga fushat me lulediell në Sinaballaj të Rrogozhinës.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama u shpreh se këto fusha pasqyrojnë potencialin bujqësor të zonës dhe krijojnë një peizazh të veçantë që i shton vlerë edhe turizmit lokal.
“Mirëmëngjes dhe me këtë pamje nga Sinaballaj, Rrogozhinë, ku fushat me luledielli pasqyrojnë potencialin bujqësor të zonës dhe krijojnë një peizazh të veçantë që i shton vlerë edhe turizmit lokal, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.
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