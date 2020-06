Kryeministri Edi Rama ka njoftuar nisjen e 29 kilometrave të cilat do t’i bashkëngjiten pjesës tjetër që lidhet me bypass-in e Fierit, tashmë i përfunduar, për të vazhduar më pas me segmentin e ri Orikum-Dukat.

Postimi i Ramës në Facebook

✅ Ka nisur më në fund edhe asfaltimi në bypass-in e Vlorës 🚧🛣

Janë 29 kilometra të cilat do t’i bashkëngjiten pjesës tjetër që lidhet me bypass-in e Fierit, tashmë i përfunduar, për të vazhduar më pas me segmentin e ri Orikum-Dukat (nga Marina në Urën e Shën Elizës) dhe së shpejti edhe me tunelin e Llogarasë, duke bërë të mundur një transformim epokal për krejt zonën, si edhe për Shqipërinë Turistike 2030🌊🌈🌤🏖

#VLORAqëDUAM❤️

#ShqipëriaqëDuam🇦🇱☀️