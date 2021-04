Duke iu referuar rezultateve të deritanishme të PD, ananlisti Mustafa Nano tha se PD është një parti e vdekur.

I ftuar në “Të Paekspozuarit” në MCN TV, Nano tha se “Rama mund të iki me një Ramë, me një Boris Jonson me një Merkel, ikën me një lider dhe Basha nuk e ka këtë”.

“Basha nuk i ka treguar qytetarëve që është lider i fortë, nuk ka personalitet. Rama mund të iki me një Ramë, me një Boris Jonson me një Merkel, ikën me një lider dhe Basha nuk e ka këtë.

Basha bëri një fushatë pa lidhje me Partinë Demokratike, ai nuk mund ta imponojë me një frymë të vetën, ka marë çdo gjë vetëm se ka dashur Berisha.

E shoh PD-në si një parti të vdekur, ndërsa PS-në që ka një lider. Mendoj se partitë shqiptare janë parti të vdekura, nuk lëviz asgjë.

Brenda tyre lëvizin vetëm liderët. Nuk ka dalë asnjë zë i vetëm t’i thojë Bashës stop, e ke bërë gabim, e njëjta gjë edhe te PS. Nuk ka njerëz të tillë në Shqipëri”, tha Nano.

Nano tha se nëse nuk do ndodhte ngjarja e Elbasanit dhe nuk do ishte Meta me agresionin e vet në opozitë, PD do të kishte marrë shumë më tepër mandate.

“Sipas meje përgjigja është shumë komplekse. Në fakt Bashën për herë të parë e kam pëlqyer gjatë kësaj fushate, më të mirë se Rama, dhe në fund mendoj se është shpërblyer me një rezultat më të mirë nga çe prisja.

Ndërkohë që kanë aleancë me Monikën dhe kanë bërë një numër gabimesh, që me djegien e mandateve.

Gjatë fushatës ka qen një “star” dhe tregoi moderacion dhe ky moderacion funksionin në Shqipëri.

Nëse nuk do ndodhte ngjarja e Elbasanit dhe nuk do ishte Meta me agresionin e vet, do merrte edhe më tepër.

Fushata e tij është pëlqyer edhe nga ata të PS. Unë nuk e preferoj si personazh, e quaj pa dinjitet.

Unë kam kohë që e kam konsideruar Ramën lider të dobët, por ai ka pasur përballë Bashën dhe Metën”, tha Nano.