Teksa Kuvendi diskuton sot për raportin përfundimtar të Komisionit Hetimor për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta, ka ardhur edhe reagimi i kryeministrit Edi Rama.

Nga foltorja e Kuvendit, Rama tha se Komisioni i Venecias nuk e ka nxjerrë të larë Ilir Metën, por i nxori në pah të gjitha shkeljet.

Ai nuk kurseu as sulmet apo ironitë. Kryeministri u shpreh se është qesharake që Presidenti merr pjesë apo organizon mitingje politike.

Sipas Ramës, Ilir Meta e ka kthyer zyrën e President, në një seli të operacioneve politike të njëanshme, dhe një vatër të ndezjes së zjarreve, duke e përdorur Kushtetutën si letër dhe mllefin ndaj shumicës si benzinë.

Pjesë nga fjalimi i Ramës:

Zonjë apo zonjushë, mund t’ju informoj mbi raportin që nuk e keni lexuar se Komisioni i Venecias ka listuar jo një, por një sërë shkeljesh të Presidentit të Republikës. Sa për dijeninë tuaj që këndoni dhe nuk lexoni. Janë të shkruara e zeza mbi të bardhë dhe flasin qartë për drejtësinë e vendimit tonë për t’ia shtruar këto shkelje në komisionin hetimor parlamentar. Komisioni ka dhënë një ndihmë të madhe me rekomandimet përkatëse bazuar në të gjithë analizën e Venecias dhe gjetjet lidhur me veprimtarinë e Presidentit.

Kjo është një tjetër mundësi për të parë dallimin mes nesh dhe asaj që thuhet me keqdashje për ne. Ne nuk e kemi parë ndonjëherë Komisionin e Venecia si aneks të punës tonë, por si pikë referimi. Ky komision nuk na rekomandon të shkarkojmë Presidentin, por të marrim masa për të ardhmen që presidentët e ardhshëm të mos marrin shembullin e keq të këtij presidenti.

Kështuqë juve që dolët këtu për të larë Presidentin me ujin e venecias, ju them se uji i Venecias nuk e ka nxjerrë të larë presidentin. Por ka nxjerrë në pah të gjitha shkeljet. Ju harroni që Ilir Meta u bë president me votat e tij dhe tonat, që nuk i kishim votat për ta zgjedhur. Që atë kohë e kam thënë se zgjodhëm më të mirin për Partinë Demokratike.

Unë sigurisht nuk e kisha parashikuar që presidenti do të bëhej aq i mirë për opozitën, saqë u bë i keq për Shqipërinë. Me akte vandale duke prishur traditën e presidentëve të tjerë që asnjëherë nuk shkuan përtej kornizës kushtetuese. Para Ilir Metës, Bujar Nishani duket si Xhorxh Uashingtoni. Nëse e ndajmë Nishanin e statusve të Fejsbukut me Nishanin si President. Ai i statusve ishte një sekëlldi për Kushtetutën dhe shoqërinë. Kurse ai i firmave si president ishte absolutisht në rregull.

