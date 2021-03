Kryeministri Edi Rama po prezanton këtë të premte programin për rindërtimin. Gjatë fjalës së tij, teksa numëroi gjërat që janë bërë deri më tani për procesin e rindërtimit, kryeministri Rama sulmoi dhe opozitën, teksa tha se nëse ata fitojnë me 25 prill, ky proces do të këputet në mes.

Sipas kreut të qeverisë, është e vërtetë që familjet e prekura nga tërmeti katastrofik duan që të kthehen sa më shpejt në shtëpitë e tyre, por ky është një proces që zgjat.

“Kanë kaluar vetëm 15 muaj dhe a mund të ma thoni ku është një kompani, një ndërtues, që e ndërton një pallat për 15 muaj. Në rastin më të mirë projekti zgjat dy vjet, nga fillimi i hartimit të tij. Shumë kush flet se erdhën zgjedhjet dhe prandaj po punoni, jo! Të gjitha këto që sot janë kantiere të hapura nëpër Shqipëri, janë punë të nisura dy-tre-katër-pesë vite më parë. Ndërkohë që kantieret e rindërtimit jo që nuk janë të vonuara, por janë në një ritëm që është absolutisht një ritëm për të cilin ne jemi të qetë, një ritëm optimal. Për të arritur deri në kantier na është dashur të trajtojmë pafund dokumente pronësie.

Unë jam shumë krenar që ne po ju kthejmë nxënësve, prindërve, mësuesve, shkolla, kopshte, çerdhe, që krahasohen me ato që ishin dhe që ata humbën, po aq sa mund të krahasohet dita me natën. Shkolla, kopshte e çerdhe që mund të gjenden kudo në vendet e BE.

Për mua procesi i rindërtimit është procesi i konfirmimit të ambicies sonë, procesi i vërtetimit të vërtetësisë së fjalës sonë se ne nuk do të lëmë kurrë asnjë vetëm, është procesi i nxjerrjes në pah të një dallimi shumë të madh mesh nesh dhe atyre që pretendojnë të rikthehen për të marrë një mandat të pestë, pasi nuk kanë reflektuar asgjë, nuk kanë ndryshuar aspak.

Le ta themi për të gjithë ata që kujtohen për ato ditë dhe ato net të menjëherë pas goditjes nga tërmeti dhe ne ishim aty për të bërë sistemimin e parë. A mund ta zgjojë një tërmet në 3 të mëngjesit Lulzim Bashën? A ndodh që ai të shfaqet aty, të lërë gjumin, për të qenë aty? A ka njeri që mendon se ky proces mund të përfundojë, nëse më 25 prill filli i këtij procesi këputet dhe nëse më 25 prill fatet e vendit bien në duart e atyre që janë të njohur për shkatërrimin që kanë bërë.

Ne po dalim më të fortë, çdo familje e goditur po del më e fortë. Më lejoni t’iu them të gjithëve, atyre që janë sot të pavendosur e mendojnë të mos votojnë fare, apo atyre që e shohin këtë proces me anësi politike, pyetja ime është e thjeshtë “Nëse keni nevojë për një mjek, sepse keni urgjencë, dhe mjeku qëllon që të jetë socialist, t’i përkasë një partie tjetër, e ndërkohë aty pranë keni një veteriner që është demokrat e i përket partisë suaj, kë do të merrni veterinerin apo mjekun?””, tha kryeministri Rama.

/a.r