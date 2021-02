Kreu i shtetit Ilir Meta iu rikthye komunikimeve me gazetarët këtë të premte dhe u pyet në lidhje me një deklaratë të kryeministrit Rama disa kohë më parë, ku është shprehur se ka pasur pakt me Bashën për të çuar për skrap LSI-në.

Meta tha se Rama nuk ka probleme me LSI-në, por me demokracinë. Ai u shpreh se është nga ata persona që “nuk ndërrojnë parti, por nga ata që themelojnë parti”.

“Nuk ka asnjë problem zotëria me Ilir Metën, as me LSI-në. Ka problem me demokracinë, ka problem me zgjedhjet, me llogaridhënien dhe ka një detyrë mesa duket për të bllokuar vendin siç e ka bllokuar tashmë, e bllokoi me qarkun e Fierit apo e harruat. E ka bllokuar dhe tani sepse do të mbajë me pahir pushtetin. Shpalli dje edhe që do marr peng PS-në pas zgjedhjeve. Një gjë duhet ta keni parasysh nuk ka Ilir Meta shqetësimin e LSI-së. Ilir Meta që nuk ndërrojnë parti, por nga ata që themelojnë parti. I vetmi shqetësim që kam unë për LSI-në është se kështu siç po sillet ai do ta trefishojë, se u ka treguar socialistëve se merr llumin e LSI-së dhe e shpall si ajkën e PS-së. Kush duron Monikën pastaj, që thotë ja ku dallon në drejtim një grua nga një burrë”, tha Meta.

