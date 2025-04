Kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Vlorë për fushatën elektorale të zgjedhjeve të 11 majit, ka theksuar rëndësinë e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Gjatë një takimi me studentë dhe pedagogë, ai ka komentuar zhvillimin e vendit, duke e krahasuar Shqipërinë e dikurshme me Afganistanin për nivelin e prapambetjes, ndërsa theksoi se sot Shqipëria ka mundësinë e jashtëzakonshme për të hyrë në BE.

“Shqipëria dikur ishte një vend i prapambetur, shumë afër Afganistanit, por tani jemi në një moment ku mund të realizojmë ëndrrën e integrimit. Shqipëria ka bekimin për të hyrë në BE, një mundësi që shumë vende do të donin ta kishin,” tha Rama.

Kryeministri theksoi se me anëtarësimin në BE, Shqipëria do të bëhet pjesë e një bashkësie që përfiton fonde të konsiderueshme, duke u bërë një vend me dy buxhete – atë të brendshëm dhe atë që vjen nga Bashkimi Europian.

“Procesi i negociatave është një dialog mes dy palëve, ku secila angazhon mbi 1 mijë persona. Janë mbi 2500 faqe rregullash dhe kritere që duhet t’i implementojmë, dhe këto janë ato që na formësojnë si shtet të së drejtës. BE është bekimi ynë, dhe kur të hyjmë në të, do të bëhemi pjesë e një shtëpie të pasur dhe do të jemi përfitues neto”, shtoi ai.

Rama u shpreh se Shqipëria ka bërë përparime të mëdha, por ka ende shumë mundësi për të përmirësuar zhvillimin e saj nëse do të ketë më shumë mbështetje nga Bashkimi Europian.