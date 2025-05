Kryeministri, njëherësh kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama në takimin përmbyllës elektoral sot në Sarandë u shpreh se “nëse ka një pjesë të popullit që mund ta kuptojë deri në fund vlerën e asaj pasaportë, janë të gjithë ata shqiptarë dhe shqiptare që morën arratinë në fillim të viteve ’90-të vetëm me rrobat e trupit, të mjerë, të leckosur, pa asnjë gjë, me fëmijët në krahë, kaluan kufirin, nëpër male dhe shkuan në Greqi”.

Sot, theksoi Rama, “ata janë në një ankth shumë të madh, ankthin e njohjes së pensionit. Një pjesë e tyre kanë dalë, një pjesë e tyre po dalin. Një pjesë shumë e madhe do të dalin pas pak dhe nuk kanë asnjë garanci që vite të tëra gjaku, djerse, lotësh për të krijuar një jetë të re për fëmijët e tyre do t’iu kthehen së paku në njohjen e pensionit të tyre, sepse ata kanë punuar shumë dhe në të zezë si skllevër, por kanë punuar shumë dhe kanë paguar shumë edhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe nuk e kanë sot sigurinë e pensionit”.

Për ta pasur atë siguri, nënvizoi Rama, “duhet që qeveria greke të merret vesh me ne dhe ne të merremi vesh me të. Siҫ u morëm vesh më në fund, por pas ca kohësh, vite e vite të tëra me Italinë, dhe me Italinë falë marrëdhënies time me “motrën” time atje, që atë motër nuk m’a solli nëna, m’a solli vota, a e kuptoni. Shumë vite. Dhe pasi u pranua nga ata marrëveshja, ne dolëm thamë e bëmë, kaluan dhe nuk e di sa kohë deri sa më në fund u mor dhe miratimi, nja 7-8 miratime, ik andej, ik këtej dhe mua më thoshin shqipot andej “na gënjeve”. Se kur janë atje dhe përballen me burokracinë atje ata e dinë se ç’heqin, mirëpo nga unë dhe nga shteti shqiptar i duan të gjitha gjërat menjëherë”.

“Me grekët si do bëjmë? Kemi filluar negociatat mund të zgjasin me vite, por fati e ka sjellë në dorën tonë që nëse ne bëjmë atë që duhet të bëjmë tani që i kemi sjellë gjërat tek pika ku s’kemi qenë kurrë dhe tani që ata kanë hapur derën dhe yjet tona janë bashkuar me yjet e tyre, ne mund ta anashkalojmë gjithë negociatën dypalëshe me atë pasaportë”, tha Rama.

“Pse? Sepse në momentin që Shqipëria bëhet anëtare e BE-së, çdo shqiptar merr atë pasaportë. Dhe në momentin që çdo shqiptar merr atë pasaportë, mund t’iu duket çudi, por është kaq e thjeshtë dhe është kaq e vërtetë, ajo pasaporta kuqezi është e mjaftueshme dhe është e barabartë me atë pasaportën bardhe blu nga ana tjetër dhe me të gjitha pasaportat e tjera”, tha Rama.

Kryeministri theksoi se “ajo pasaportë të bën automatikisht qytetar të barabartë në çdo metër katror të BE-së: pensionin, sigurimet shëndetësore, shoqërore, sistemet e mbështetjes, të drejtat juridike, studentët nuk janë më studentë të huaj, nuk paguajnë 10 herë më shumë sesa ata, janë studentë të barabartë njësoj si të tjerët. Është njësoj, është faktikisht dhe pa asnjë ekzagjerim si të nisesh nga Saranda të shkosh në Vlorë, ku ke po atë shtet, ke po ato ligje, ke po ato norma, ke po ato të drejta. Do të jetë të nisesh nga Shqipëria në Greqi, në Itali, në Portugali, në Spanjë, në Poloni”.

Në atë pasaportë, shtoi Rama, “jo vetëm që i ke të gjitha njësoj, por gëzon edhe të drejtën që duke qenë shqiptar, qytetar i BE-së, në çdo vend të BE-së, Greqi, Itali të kandidosh për këshill komunë, për këshill bashkie, për kryetar bashkie, edhe për deputet në parlamentin evropian. Po more votat shkon atje përfaqësues i atij shteti ku je me listën tënde etj. E vetmja gjë që s’bën dot ti me pasaportën shqiptare kudoqoftë dhe ata me pasaportën e tyre këtu është të zgjidhen deputetë dhe ministra. Kaq. Gjithë të tjerat. Po shqiptarët për t’u zgjedhur deputetë vijnë këtu, se tani kemi dhe votën e diasporës”.