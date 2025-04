Kryeministri Edi Rama mbylli fjalën e tij në takimin me shqiptarët në Milano duke i dhënë një mesazh demokratëve.

Rama: Demokratët i pyes çfarë do fitoni ju më shumë për veten tuaj dhe familjen tuaj për Shqipërinë çfarë do fitoni duke shkuar pas berihajit të një bufi plak që do rikthehet për të tretën herë. Herën e parë e shkatërroi fare Shqipërinë, hera e dytë e futi në gropë Shqipërinë me borxhe. Herën e tretë është në gropë vetë dhe thotë hajdeni t’ju fus në gropën madhështore. Çfarë doni më?

Nuk ju mjafton ajo që ndodhi me primaret, ku bufi i nxori të gjithë dhe tha vota juaj asht ligj për mue. Kush doli i pari përfundoi thellë në barkun e bufit, i kullufiti të gjithë. Asnjërin nuk la. A thua se i tha dilni tju shosh kush ka vota ta ha. Si mund të diskutohet zgjedhja në 11 maj. Zgjedhja është me flamurin tonë dhe të BE-së, apo me leckën e kënetës. Duke ju falënderuar për mikpritjen, për energjinë dhe për këtë emocion, ju them se në 11 maji do kemi një festë të madhe për Shqipërinë europiane. Do marrim fitoren më shembullore, jo për vete, jo për mua por për mbarë kombin dhe shtetin tonë.