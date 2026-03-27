Deputeti socialist i qarkut të Fierit, Erion Mile, i ftuar në “Mirëmëngjes Shqipëri” ka deklaruar se Partia Socialiste ka nisur përgatitjet për zgjedhjet lokale të vitit 2027, duke theksuar se organizimi dhe koordinimi mbeten thelbësore për përballimin e sfidave të ardhshme.
Ai bëri të ditur se ditën e shtunë (28 mars) kryeministri Edi Rama do të mbledhë grupin parlamentar dhe kabinetin qeveritar, ku do të diskutohen sfidat kryesore dhe objektivi madhor i socialistëve, anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030.
“Socialistët kanë ndezur motorët për fushatën e zgjedhjeve të ardhshme lokale 2027. Ne kemi një premtim të madh për publikun: Shqipërinë në BE në vitin 2030”, u shpreh Mile.
Ky i fundit theksoi se qëllim i mbledhjes mbetet koordinimi mes grupit parlamentar dhe qeverisë.
“PS është gjithmonë në fushatë elektorale. Mbledhja ka një qëllim koordinues mes grupit të zgjeruar parlamentar të PS dhe qeverisë shqiptare. Është tashmë traditë nga kryetari i partisë dhe kjo është mbledhja jonë e tretë”, shtoi Mile.
Sipas deputetit socialist, fokusi kryesor mbetet bashkërendimi i punës dhe adresimi i problematikave në terren.
“Kjo mbledhje ka qëllim koordinimin mes punëve të qeverisë dhe problematikave që mund t’u jenë shfaqur deputetëve në zona, me qëllim trajtimin dhe ndërtimin e një strategjie”, nënvizoi ai, teksa shtoi se synimi i të gjithë socialistëve është trajtimi i disa problematikave dhe një strategji e mirë komunikimi me bazën dhe qytetarët. “Synimi ynë është trajtimi i disa problematikave dhe një strategji e mirë komunikimi, që komunikimi ynë me publikun të jetë i detajuar dhe i vazhdueshëm. Kontakti ynë me bazën dhe votuesit tanë është i përhershëm”, tha ai.
Duke u ndalur te rezultatet në qarkun e Fierit, Mile kujtoi fitoren në zgjedhjet e fundit. “Qarku i Fierit shtë qarku i dytë më i madh në vend, por i pari për PS. Në 11 maj ne arritëm një fitore historike, ku nga 16 deputetë të qarkut Fier, 12 deputetë i mori PS“, kujtoi deputeti.
Sa i përket organizimit për zgjedhjet lokale, Mile bëri me dije se ditën e djeshme është zhvilluar mbledhja e parë organizative për nisjen e procesit të riorganizimit të partisë, ku janë ndarë edhe detyrat.
“Edhe në qarkun e Fierit kemi bërë mbledhjen e parë organizative për nisjen e procesit të riorganizimit të partisë për zgjedhjet lokale, ku kemi ndarë detyrat. Duhet të fillojmë të japim ritmin e duhur për kalimin e të gjitha fazave që ka vendosur Asambleja Kombëtare e PS”, theksoi deputeti.
Në fund, Mile u ndal te sfidat kryesore, duke theksuar integrimin evropian si prioritet.
“Ne kemi shumë sfida përpara dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore pse PS është votuar, sepse nuk i trembet sfidave. Sfida jonë e madhe mbetet procesi i integrimit, premtimi ynë kryesor në fushatën elektorale”, përfundoi ai.
