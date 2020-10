Kryeministri Edi Rama gjatë një interviste në emisionin “Opinion” tha se maskat do të jenë të detyrueshme deri në dalje të dimrit, kjo edhe për shkak të faktit se nuk dihet cili do të jetë ndikimi i gripit stinor në reagimin e koronavirusit.

“Maskat do të qëndrojnë deri në dalje tyë dimrit. Çështja është çfarë do të sjelli më shumë gripi stinor. Gjobat do të merren çdo muaj në faturën e dritave dhe nuk do të falen”, tha Rama.

Gjithashtu pa e fshehur vetësigurinë, Rama tha se edhe sikur ai vetë të ndalonte së bëri gjithçka, do të ishte fitues në zgjedhjet e 25 Prillit.

I pyetur nëse vendi rrezikon një mbyllje të dytë, kryeministri u përgjigj “Patjetër që po”.

/a.r