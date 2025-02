Në rubrikën “sy më sy” me ndjekësit në Facebook, kreu i qeverisë Edi Rama u shfaq i tensionuar dhe me një gjuhë të ashpër ndaj opozitës. Pasi fjala iu ndërpre në fillimi Rama përplas fort me dorë tavolinën ndërsa lishja iu ndërpre sërish.

“Ky mesazh është në radhë të parë një detyrim ndaj atyre që më kanë mbështetur këto vite duke më dhënë votën e tyre.

….Që ka mbetur sot si stërpellg i madh në formën e opozitës. Dje Trampistët e vetëshpallur të kënetës opozitare patën një ditë masturbimi kolektiv si adoleshentët që bëjnë dashuri me aktore filmash, se sollën me kushedi sa lekë një konsulent që paska punuar me presidentin Trump. Konsulentët atë punë kanë. Luli kishte më shumë konsulentë partinë e kishte më shumë në formë dhe arriti një rezultat që këta…”.

Pas kësaj fjala e Ramës iu ndërpre sërish.