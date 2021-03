Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se lista është hartuar nga drejtuesit politik në qarqe. Ai shprehet se ka ndërhyrë shumë pak, madje disa propozime të tij nuk janë pranuar.

“Unë vetë jam njohur dje dhe sot me draftet e formacioneve që kam ndihmuar me disa propozime poër kandidatë të rinj që jo në të gjitha rastet janë përfshirë, se drejtuesit përkatës kanë sjellë argumente bindës pse nuk duhen përfshirë si dhe kam koordinuar konsensusin për pak lëvizje nga qarku në qark në funksion të kërkesës së ndonjëri për të plotësuar profilin e skuadrës dhe sigurisht duke ndjekur me shumë vëmendje përmes fokus grupeve në çdo qark”, tha Rama.