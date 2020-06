Kryeministri Edi Rama ka replikuar sot në Kuvend me deputetin e opozitës parlamentare, Halit Valteri, pas akuzave të hedhura prej tij lidhur me kriminalitetin në vend.

Rama tha se është e paimagjinueshme që një deputet të dalë në foltoren e Kuvendit dhe të bëjë akuza penale, të japë deri dhe detaje që lidhen me një hetim, referuar atentatit ndaj prokurorit Arjan Ndoja, duke u shprehur se Valteri deklaroi se i njeh vrasësit, atentatorët dhe viktimat.

“Njeh kush është me kapele, pa kapele. Ndërkohë që nuk keni shkuar në prokurori që të viheni në dispozicion të hetimit, dhe të ndihmoni për zbardhjen e krimit. Ju nuk jeni as i vetmi e as i pari, por zgjatimi i një falange që ka vite e vite që e ka marrë peng debatin publik. E ka marrë peng edhe kulturën e parlamentarizmit të Kuvendit që mos të zhvillohet sipas standardeve. Të bësh politikë me krimin është e rëndë. Të flasësh në këtë farë feje është që të ushqesh mitin e kriminelit”, u shpreh Rama.

Në vijim shtoi se opinionet e ndryshme janë ato që na ndihmojnë më mirë dhe që ecim më drejt përpara, por faktet nuk janë opinione.

Sipas tij, Partia Socialiste është sulmuar dhe është përbaltur në mënyrë të shfrenuar nga një strategji politike kriminalizuese, sepse ka qenë forca që i ka dhënë këtij vendi për afër 7 vite sot qeveri që e kanë zhvilluar luftën me krimin si asnjë herë më parë.

Rama tha se është fakt i njohur dhe jo opinion që kush e lufton seriozisht krimin, akuzohet për të kundërtën dhe se kush përballet me krimin merr baltë dhe goditje pikërisht si bashkëpunëtor i krimit.

“Kjo është e njohur botërisht. Nuk është opinion, por fakt që Shqipëria sot ka një bilanc pozitiv në luftën me krimin”, tha Rama.

/a.r