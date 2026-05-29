Pas Durrësit e Korçës, kryeministri Edi Rama ka shkuar në Dibër në kuadër të festimeve për 35-vjetorin e Partisë Socialiste.
Duke folur për forcën politike që ai drejton, Rama u shpreh se PS ka qenë e vetmja parti që ka mbështetur hapur UÇK-në, duke rrëzuar pretendimet e opozitës që qeveria e tij nuk e mbështet Kosovën.
Ai shtoi se Sali Berisha, kur ishte president, thyente embargon dhe i shiste naftë Sllobodan Millosheviçit.
Rama: Në këto 35 vite, ka shënuar disa gjëra shumë të rëndësishme në librin e jetës politike shqiptare. PS ks prodhuar më shumë sesa një herë, që është e vetmja forcë politike që ka marrëdhënie të kristaltë me interesin kombëtar. Shembulli më kulmor, është i lidhur me atë periudhë kur PS dhe ldieri i saj historik, Fatos Nano bombardoheshin si të lidhur me Beogradin. Ata që i bombardonin, ishin ata që ditën flisnin për Kosovën, natën thyenin embargon dhe i shisnin naftë Sllobodan Millosheviçit. Ishte PS dhe qeveritë e PS, duke filluar nga qeveria e Fatos Nanos, që nuk lanë asgjë pa bërë, për ta mbështetur UÇK dhe çlirimin e Kosovës. Ndryshe nga ata që sollën rrëmujë, konflikt të armatosur, shkatërrim, PS diti të ndahet nga diktatura.
Leave a Reply