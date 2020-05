Pas takimit te radhes qe kryedemokrati Lulzim Basha pati ne Durres, ne vijim te nje turi te tere takimesh te nisur me banore ne vend, vjen reagimi i kreut te Qeverise, Edi Rama.

Me nje shenim ne Twitter, teksa ka postuar nje foto te Bashes ne Durres, ne nje prani shume te madhe qytetaresh te zones, te grumbulluar fare prane me njeri tjetrin, Rama flet per rrezik te shendetit te shqiptareve.

“Te rrezikosh shendetin dhe jeten e njerezve per te luajtur nje pllake gramafoni”- shkruan Rama.

g.kosovari