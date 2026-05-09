Mbahet këtë të shtunë, 9 maj, eventi hapës i Javës së Europës. Kryeministri Edi Rama po mban një konferencë të përbashkët me ambasadorin e BE-së në Shqipëri, Silvio Gonzato.
Shqipëria, theksoi Rama, e sheh Bashkimin Europian si garanci dhe tokë të premtuar, ndryshe nga ata që e perceptojnë si një perimetër ku nuk merr frymë lirisht.
“Ka diçka shëmbëllyese në faktin që Dita e Europës në Shqipëri hapet si një sipar i një jave të gjatë kulturore dhe aspak rastësisht mes njerëzve që e shohin botën jo vetëm siç është, por edhe siç mund të jetë. Në fund të fundit, vetë Europa ka lindur pikërisht nga një akt i fuqishëm imagjinate dhe aftësie për të besuar se deri edhe pas luftërave më gjakatare dhe maleve më të pakapërcyeshme të ngritura me viktima mes kombeve, mund të ketë jo thjesht shpresë, por ardhmëri të përbashkët, në paqe”, deklaroi kryeministri.
“Është një kohë e vranët siç është dita sot ku tundimi për t’u mbyllur brenda mureve të shtëpisë është i fortë dhe që rrit pasigurinë e kur dielli duket sikur s’ka ndërmend të rikthehet, por kjo është njëkohësisht koha kur më shumë se sa asnjëherë libri i historisë së Europës është aty për t’ju ardhur në ndihmë kujtdo që do të kuptojë në radhë të parë se çfarë nuk duhet bërë. Mbyllja brenda mureve, frika dhe pesimizmi, humbja e besimit tek projekti madhështor i Europës së bashkuar dhe vlerat themeltare të saj, ndjellin keq jo thjesht për Europën apo BE-në, por për çdo popull dhe shtet europian nesër.
Për ne, Europa mbetet ajo që ka qenë kur nuk ishte dot e arritshme, përveçse përmes atyre valëve të dobëta që antenat ilegale sillnin në ekranet bardh e zi. Europa mbetet për në një ëndërr, tokë e premtuar, amanet i patjetërsueshëm kombëtar dhe mision politik, jo se ne jemi naivë, as se ne kemi iluzione, por sepse ne e ndjejmë deri në palcë vlerën e paçmuar të Europës, të të qenurit europian dhe nga ana tjetër të të pasurit mundësinë e të jetuarit në BE”, shtoi më tej.
Rrugëtimin drejt familjes europiane e cilësoi “pa kthim”.
