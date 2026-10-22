Deputeti socialist Arbjan Mazniku ka komentuar nismën politike të kryeministrit Edi Rama, për të kërkuar dorëheqjet e parevokueshme të drejtuesve të institucioneve nëpër ministri.
I ftuar në emisionin ‘Frontline’ me gazetaren Marsela Karapanço në Report Tv, Mazniku hodhi poshtë pretendimin se protestat e dhunshme mund ta kishin shtyrë kryeministrin të ndërmerrte një vendim të tillë.
Mazniku tha se duke parë edhe shndërrimin e Ministrisë për Administratën Publike në një ministri me portofol, tregon se ka pasur një plan më të vjetër të Qeverisë për të krijuar një mekanizëm që përmirëson mënyrën sesi funksionon meritokracia në procesin e përzgjedhjes në të gjithë sistemin.
“Gjykoj që nga sa shikohet, duke parë edhe që Pirdeni mori sot detyrën e ministres për Administratës Publike, do të thotë se me shumë gjasa ka pasur një plan më të vjetër të Ekzekutivit për të bërë një mekanizëm që përmirëson në mënyrë të ndjeshme mënyrën sesi funksionon meritokracia në procesin e përzgjedhjes në të gjithë sistemin. Kthimi i ministrisë së Shtetit, nga një ministri pa portofol, në një ministri të mirëfilltë, është shenjë e gatishmërisë ose vullnetit të ekzekutivit për ta bërë çështjen e meritokracisë një çështje thelbësore të mënyrës sesi funksionon administrata publike dhe tentativës për të krijuar gjithmonë e më shumë mekanizma që të kemi vlerësime objektive të mënyrës sesi njerëzit bëjnë karrierën në administratë”, tha mes të tjerash Mazniku.
Mazniku tregoi gjithashtu se edhe në diskutimet që u bënë brenda Partisë Socialiste gjatë muajit gusht dhe në javët e para të shtatorit, si në konceptin e ‘Besës’, ashtu edhe në atë të ‘Pranisë Besnike’, u fol shumë gjatë edhe për nevojën që Shqipëria ka për përmirësimin e konceptit të krijimit të mekanizmave në administratë.
Sipas Maznikut, duke qenë se Shqipëria po ecën drejt anëtarësimit në BE, është domosdoshmëri edhe përmirësimi i këtyre standardeve.
“Unë besoj që edhe kjo mund të shihet në linjë me këtë veprim dhe më duket se është më shumë vijimësi e kësaj situate. Ka një fokus, edhe në diskutimin që u bë gjatë muajit gusht dhe javët e para të shtatorit, si me konceptin e Besës, ashtu edhe me konceptin e Pranisë Besnike, u diskutua në forumet e PS shumë gjatë për nevojën që ne kemi për të përmirësuar edhe më tej, konceptin e krijimit të mekanizmave në administratë. Sepse është një ndër gjërat që ne kemi vlerësuar që padyshim njerëzit kanë pasur një shqetësim për këtë çështje dhe duhet të ketë më shumë elementë transparence. Unë besoj se ka pasur një proces të ngritur nga ana e Ekzekutivit për të krijuar një sistem më të drejtë dhe më transparent. Sistemet e tilla nuk janë me 1 dhe 0. Nuk është o e ke, o s’e ke. Ne jemi në një sistem, që ashtu si gjithë sistemet e tjera, përmirësohet dhe në secilin moment bëhet pak më i mirë sesa ka qenë më para. Ne teksa ecim drejt standardeve të BE-së, do të synojmë t’i përmirësojmë edhe këto standarde”, shtoi Mazniku.
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