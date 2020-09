Sekretari i PD Gazment Bardhi ka denoncuar ndryshimin e vendbanimeve pa kërkesë të qytetarëve duke e cilësuar si një operacion kriminal të qeverisë për të manipuluar listat e zgjedhësve.

Kësaj radhe Bardhi thekson se PD po bën gati kallëzimin penal për Sandër Lleshaj dhe Drejtorin e Gjendjes Civile, Bledar Doracajn për shkelje të rëndë.

Ai garanton se askush nuk do të prekë votën e lirë dhe që nga Lleshaj deri tek nëpunësi më i thjeshtë, kush fut duart në listat e votuesve për të deformuar vullnetin e qytetarëve do mbajë përgjegjësi.

Por ky reagim i Bardhit është dhe një kundërpërgjigjie ndaj Ministrit të Brendshëm, Sandër Lleshaj i cili po sot siguroi se qytetarët do të votojnë aty ku kanë votuar herën e fundit.

STATUSI NGA GAZMENT BARDHI

Qeveria e Edi Ramës ka nisur manipulimin e listave dhe nuk ka mashtrim të Sandër Lleshajt që ta mbulojë këtë operacion kriminal.

Emisioni investigativ “Boom” e ka ka kapur me presh në duar Sandër Lleshajn dhe Edi Ramën. Dëshmitë e qytettarëve janë të drejtëpërdrejta dhe nuk lënë vend për diskutime. Qytetarëve u është ndërruar vendbanimi pa kërkesën e tyre, në shkelje flagrante të ligjit.

Ligji e thotë qartë se me ndryshimin e vendbanimit, qendra e votimit ndryshon automatikisht. Çfarë thotë Sandër Lleshaj, është një përpjekje e dëshpëruar për të mbuluar manipulimin e listave të votuesve, një tjetër përpjekje e dëshpëruar e Edi Ramës përpara largimit të pashmangshëm.

Do apo nuk do Edi Rama, qytetarët do të dalin në votime masivisht dhe do të çlirohen nga ky regjim që vetëm i vjedh.

Askush nuk do të guxojë të prekë votën e lirë! Partia Demokratike po bën gati kallëzimin penale për Ministrin e Brendshëm, Sandër Lleshaj, Drejtorin e Përgjithshëm të Gjendjes Civile, Bledar Doracaj për shkeljen e rëndë të ligjit dhe të së drejtës për votim të qytetarëve. Që nga Sandër Lleshaj deri tek nëpunësi më i thjeshtë që fut duart në listat e votuesve për të deformuar vullnetin e qytetarëve, do të mbajë përgjegjësi para ligjit!

/e.rr