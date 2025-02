Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari ka reaguar pas deklaratës së Sali Berishës se kryeministri Edi Rama ka fshirë çdo foto me Alex Soros, djalin e George Soros.

Kokalari shkruan se Rama kurrë s’ka postuar foto me Soros. Me ironi thotë se këta nuk ka këshilltar që i shpëton, referuar këshilltarit të fushatës së Trump, LaCivita.

“E ka humbur fare. Rama s’ka postuar kurre foto me Alex Soros dhe as me Jared Kushner apo Ivanken. Alex Soros poston gjithmon. Complete incompetence. S’ka konsulent Amerikan qe i shpeton këta”, shkruan Kokalari.