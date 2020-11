Pretendimit të PD se Kryeministri ka 119 ditë pa shkuar në zyrën e tij i është përgjigjur drejtori i Komunikimit të Edi Ramës.

Përmes një postimi në Twitter, Endri Fuga ironizon kryedemokratin Lulzim Basha teksa shkruan:

“Eshte fiks e njejta histori: akuzojne te tjeret per ato qe i kane bere ose do i benin vet. Luli sdo e kish problem te mos shkonte ne pune 119 dite, madje as 219. Gjumi gjume”.