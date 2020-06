Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas marrëveshjes së arritur për Reformën Zgjedhore, duke ironizuar se pas tre vitesh marrshgim dhe tre netesh ngujim, sollen fjalen e fundit se mire e jishim ashtu siç ishim.

Kryeministri Rama ne Twitter:

Pas 3 vjetësh marshim e 3 netësh ngujim na sollën fjalën e fundit: “Mirë e kishim ashtu siç e kishim” Po mirë, unë kam menduar e mendoj që ka edhe më mirë, po meqë LBPD janë të kënaqur me kaq për zgjedhjet e ardhshme,bujrum,si ta duan ata

Rëndësi ka që: LBPD do hyjë në zgjedhje me Kodin Zgjedhor siç e deshën vetë ODHIR është dakord që kjo nuk e cënon lirinë e zgjedhjeve BE është e kënaqur,Shqipëria s’ka më pikëpyetje në prag të vendimit për datën e nisjes zyrtare të negociatave Ah po, mbaroi edhe revolucioni

