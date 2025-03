Kryeministri Edi Rama, nga Vlora, në një takim me turoperatorët dhe kryebashkiakët e bregdetit, ka folur mbi proceset që do të ndiqen në raport me sigurinë dhe zhvillimin e vijës bregdetare.

Rama është ndalur te kërkesa e një prej operatorëve për të pasur një tram në Vlorë, ku ka marrë shkas nga një premtim i hershëm i kreut të Euroatlantikëve, Lulzim Basha, gjatë kandidimit për kryetar bashkie në Tiranë.

Në atë kohë, Basha kishte premtuar ndërtimin e një trami në Tiranë, premtim që mbeti i parealizuar.

“E dyta është shumë e rëndësishme, se edhe unë të dëgjova me vëmendje, se ke edhe Vasilin këtu dhe Vasili ka shoqatën e tij. Unë të dëgjova me vëmendje. Duhet të biem dakord për një gjë: ju bëni shumë mirë që kërkoni sa më shumë. Për tramin në Vlorë të thashë, do të na duhej Luli. Ne nuk dimë të bëjmë trame, Luli ka bërë një tram në Tiranë, i cili, siç e kanë parë qytetarët e Tiranës, është shumë i suksesshëm, kapërcen gjithë problematikat e trafikut. E kishte planin që ta çonte deri në Durrës, por, për shkak se e zuri gjumi, e la vetëm në Tiranë. Nuk e di sa mund të bashkëpunohet me të, për shkak të tramit, por mos na mërzitet Vlora dhe na kërkon Lulin kryetar bashkie”, tha Rama.