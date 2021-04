Kreu i Partisë Socialiste, Edi Rama, nga Kavaja ku zhvilloi një takim me qytetarët në këtë qytet ka sulmuar opozitën. Rama në fjalën e tij tha se me opozitën nuk mund të ecet përpara dhe shtoi se për 8 vite nuk kanë dhënë asnjë kontribut.

Po sipas Ramës, opozita gjatë tërmetit dhe pandemisë, nuk u tregua solidare por është bërë me fatkeqësinë. Kreu i socialistëve sulmoi me emra të përvetshëm, Petrit Vasilin dhe Sali Berishën dhe tha se kur dëgjon deklaratat e tyre, i vinte të puthte Dash Shehin në buzë.

“Me ta ka gjithmonë më keq. Duke u lutur që zoti t’i mbrojë ata të cilët udhëheqësi i çon për skrap le të bëjmë durim deri në datën 25. Le të shpresojmë që qytetarët t’u japin një mesazh të qartë këtyre. Ata kanë 8 vite që nuk i kanë dhënë vendit një kontribut. Po mirë në kohë normale, po as në rast fatkeqësisht. Bie tërmeti, këta bëhen me tërmetin. Bie flama në të gjithë botën, vjen një virus, këta bëhen me virusin.

Këtu keni dhe një doktor. Në fakt janë dy se kanë sjell dhe Peçon këtu, mirë Saliu po Peçon pse e kanë sjell. Për çfarë kanë ardhur. Këta janë dy doktor që kur ka ardhur virusi janë njësoj si virus. Virusi vret, vret, plagos familje, këta helmojnë çdo ditë për llogari të virusit. Dhe kur gjyshërit e gjyshet e këtij viti po gëzojnë nga vaksinat, se janë më të rrezikuarit dhe më të dobëtit, të privuar dhe nga dielli e nga ajri se të shkretët dalin me shumë sukses.

Tamam kur u vjen shpëtimi, këta dy sharlatan dalin e thonë që vaksinat janë vdekjeprurëse, janë të skaduara, vaksina kanë ardhur nga një stok i skaduar. Personazhe të degraduara, të keqen e Dash Sheshit. Të keqen e Dash Shehit. Kur dëgjon këta është për të kërkuar Dash Shehin dhe ta puthësh në buzë. Këta janë personazhe që në kushte normale janë për të qeshur, por në këto kushte janë për të vajtuar“, tha Rama.

/a.r