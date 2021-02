Ndër të tjera, Rama tha se do të përpiqet të bien në konsensus për mënyrën se si do të zhvillohet fushata që të gjithë t’i respektojnë rregullat e koronavirusit.

Nderkohe qe ka nenvizuar me ironi, se gjithkush mund te imagjinoje se çfare mund te ndodhe nese Presidenti le mercedezin modern qe perdor zakonisht pa shoqeruesit, ne takimet misterioze dhe merr kalin s’ka gje qe e frenon.

“Unë po mendoj, se di si mund të realizohet në kushtet e kësaj lloj hapësire shumë të ngushtë njerzillëku në arenën politike që forcat politike, të paktën kryesoret që janë në garë të merren vesh se çfarë do bëjnë dhe si do e bëjnë me 25 prill.

Mos harroni që çdo shtrëngim masash do interpretohet si reagim diktatorial i Edi Ramës për të zvogëluar hapësirën e fitimtarëve për të marrë Pallatin e Brigadave dhe për tu shtrirë në krevatin e perandorit.

Kjo është për koston, por efektin. Kjo është një demek shumë i madh për fat të keq, mund ta shkruash masën por mund të mos funksionojë.

Po diskutojmë dhe po shohim mos gjejmë një rrugë duke iu referuar ekspertëve të tjerë përveç Komitetit të Ekspertëve, nga ata të cilët duhet të respektojnë masat më shumë, me ndonjë përjashtim që është ndëshkuar, përfaqësuesit e shumicës i respektojnë, le të flasin ekspertët e tjerë, të japin ide si do zhvillohet kjo fushatë, kush do jenë kornizat e veprimit.

Të ketë një balancë, një marrëveshje dhe të gjithë t’i respektojnë rregullat. Çdo gjë që në këto kushte bëhet nga ana e qeverisë, kontestohet për 1001 arsye. Në fushatë, çdo gjë që ndodh është ta kthesh në disfavor për kundërshtarin.

Përfytyroni që presidenti mund të lërë Mercedesin që e përdor aktualisht pa eskortë kur shkon në takimet misterioze, të marrë kalin, mund të angazhojë 200-300 nga këta të dekoratave, tu japë ndonjë shpatë, atëherë është e vështirë që ta frenosh po nuk pate një konsesus se si do bëhet kjo. Rreziku për kuajt bëhet imediat sepse mund të tërbohen dhe kuajt”, deklaroi jo pa ironi Rama!