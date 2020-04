Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka inspektuar punimet e ndërtimit të dy shkollave të reja “Vaçe Zela” dhe “Kristo Frashëri”.

Teksa i shpjegon kryeministrit projektin e njërës prej shkollave, Veliaj thotë se në ambientin e jashtëm të tyre do të ketë edhe lulishte ku fëmijët të mund të zhvillojnë orë mësimore, duke mos qenë të detyruar të rrinë të mbyllur si në kotec.

“Punimet në këtë shkollë me siguri mbarojnë nga fundi i vitit. Pra nxënësit do të kenë mundësinë që të bëjnë semestrin e dytë të vitit shkollor 2020-2021.

Klasat do të jenë shumë më të vogla. Do të kenë më shumë hapësirë lulishte që disa klasa mund të bëhen në natyrë dhe nuk ka nevojë që të mbahen fëmijët si në kotec. Del nga klasa dhe e bën mësimin në bahçen shkollës”, tha Veliaj.

Kryeministri e pyeti kryebashkiakun edhe për procesin e rindërtimi. “Me rindërtimin kemi filluar me shkollat. Me rregullat e reja që u vendosën për bërjen e shtëpive, 800 shtëpitë e Tiranës. E hapim këtë javë. Vaqarri do të jetë një etalon” tha ai.

