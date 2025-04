Një episod ka ndodhur ditën e sotme gjatë takimit të kryesocialistit Edi Rama me të rinjtë e Kamzës. Një zë nga rruga është dëgjuar gjatë fjalës së Ramës të thërrasë ‘Rama ik’. Rama i është përgjigjur thirrjes se ‘duhet një hudhër në këto raste’, duke e ironizuar.

“Po, po do iki, mos ki merak. Tha “Rama ik”. Se duhet në këto raste gjithmonë, na duhet ndonjë hudhër, edhe sikur mos të na vijë, do duhet ta sajojmë.

Shumë faleminderit për solidaritetin, po për mua, unë do shqetësohesha sikur mos të dilte ai zëri i mbytur në kënetë. Unë këtu me ju, ai atje tek pullë.”-tha Rama