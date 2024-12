Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka folur për Hashim Thaçin dhe krerët e UÇK-së në Hagë.

Fjalimin e tij ai e bëri në Kuvendin e përbashkët mes Kosovës e Shqipërisë.

Edi Rama tha se e sotmja nuk do të ishte e njëjtë pa Hashim Thaçin.

“Pa përfaqësuesit e UÇK-së nuk nisemi, as sot, as nesër, asnjëherë. Vetëm bashkë. Ku janë sot përfaqësuesit e UÇK-së. Pa Hashim Thaçin e shokët e tij që udhëtuan bashkë me Rugovën e Qosjen, ne nuk e dimë, çfarë rruge do të kishte marrë fati i Kosovës, por çfarë ne dimë me siguri është se ato qaste nuk do të kishin ardhur, dhe e sotmja do t’i ngjante të shkuarës, pa Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës mme në krye Hashim Thaçin”, tha ai raporton Nacionale.

“Sot që ne jemi të gjithë këtu në Kuvendin ku u shpall pavarësia e Kosovës, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi po mbahen peng prej gati 5 vjetësh, në qelitë e një drejtësie ndërkomëbtare e cila ka zhgënjyer këdo që ka pritur prej saj virtytet e një shteti të së drejtës. As nuk e kam diskutuar ndonjëherë, as sot, të drejtën e asaj Gjykatës Speciale për të bërë punën që ia ka ngarkuar edhe vendimmarrja e kësaj salle, ku vet Hashimi ka ngritur dorën për të formuar ajo Gjykatë”, tha Edi Rama, raporton Nacionale.

Ai ishte i ashpër kur tha se Kuvendi i Kosovës nuk ka bërë asgjë për të nxjerrë një rezolutë për padrejtësinë në Gjykatën Speciale të Hagës.

“Nuk vijë dot këtu në Prishtinë, ta gëlltisë, në mungesë të Hashimit, Kadriut, Jakupit në mungesë të Rexhepit, është nyja e mbledhur në fyt, nga një dyshim shumë i madh, dhe i arsyeshëm se ai proces, është proces i parregullt ligjor, dhe se normat dhe standardet e tij janë nën standardet e drejtësisë që e financojnë atë far Gjykate. Nuk rrit dot pa ua thënë këtu çudinë time për faktin se në këtë sallë nuk është ndërmarrë asnjëherë një nismë për të kërkuar një rezolutë të mbështetur nga të gjitha forcat politike, të gjitha vendeve financuese, shqetësimin e madh mbi standardet e atij procesi, dhe për të kërkuar ngritjen e një misioni verifikimi. Gjykata është e pavarur, por standardet nuk janë të varura nga gjyqtarët”, tha Edi Rama.

Rama tha se nëse Kuvendi i Kosovës ndërmerr një veprim për të votuar një rezolutë, të njëjtën do ta bëjnë edhe në Shqipëri.

“Nëse Kuvendi i Kosovës, kurdo qoftë, do të ndërmerrte nismën për të iu drejtu të gjithave sheteteve sponozorizese të Gjykatës Speciale dhe për ta marr në to cenimin e standardeve demokratike në procesin ligjor kundër Hashim Thaçit, Krasniqit, Veslit dhe Slimit, dhe nëse do të na kërkohej që një nismë e tillë Kuvendi i Shqipërisë, PS do të angazhohej pa ngurrim që të njëjten rezolutë ta depozitonte ë Kuvendin e Shqipërisë”, tha Rama.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka bërë një propozim në mbledhjen e Kuvendit të përbashkët mes Kosovës e Shqipërisë.

Ai ka thënë se Kosova duhet ta ngrijë dialogun me Serbinë.

“Në këtë fazë kaq vendimtare, Kosova duhet ta ngrijë, ta ftofi, pa afat, dialogun me Serbinë. Dhe normalizimin e marrëdhënieve duhet ta synojë nëpërmjet dialogut bilateral me BE-në, duke e këputur me nacionalizimin serb, dhe për ta lidhur me Evropën. Kosova mund t’ia jap BE-së provën e padiskutueshme të vullnetit tdhe përkatësisë së vet në NATO, duke përmbushur të gjitha kushtet uniletaeralisht, jo për hir të Serbisë, por për hir të martirëve të vet, dhe për hir të bashkimit tonë kombëtar me kryeqytet Brukselin”, tha Rama.