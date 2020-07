Presidenti Ilir Meta po zhvillon një mëngjes pune me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Europian në Shqipëri.

Takimi ka nisur rreth orës 09:00 në Presidencë, ndërsa tema kryesore e diskutimit është padyshim nisma e opozitës parlamentare mbështetur nga shumica socialiste për hapjen e listave dhe koalicionet.

Kreu i shtetit është pozicionuar kategorisht kundër, por PS-ja është e vendosur, se ndryshimet kushtetuese do të miratohen në datë 30 korrik në Kuvend.

Ilir Meta ka paralajmëruar se nëse do të miratohen ndryshimet nuk do të njohë kryeministrin e dalë nga zgjedhjet e ardhshme të 2021. Detajet e takimit të sotëm pritet që t’i bëjë të ditura vetë Presidenti, pasi si cdo të premte në mesditë zhvillon konferencën me gazetarët.

