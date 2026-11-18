Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj akuzave të opozitës gjatë seancës plenare në Kuvend, ku po shqyrtohen në parim projektbuxheti i vitit 2027 dhe paketa fiskale.
Në fjalën e tij, Rama iu referua raportit të progresit të Bashkimit Europian, duke e cilësuar rekomandimin për nisjen e përgatitjeve për traktatin e anëtarësimit të Shqipërisë si një dëshmi të ecurisë së procesit të integrimit.
Kreu i qeverisë deklaroi se Komisioni Europian i ka rekomanduar Këshillit Europian që gjatë vitit 2027 të nisin përgatitjet për traktatin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE.
“Në raportin e progresit të BE ka një togfjalësh që i thotë të tëra arsyet pse ne jemi krenarë për punën tonë dhe pse duhet dhe do ta vazhdojmë deri në fund punën tonë dhe pse askush tjetër nuk e bë dot punën tonë. Komisioni Euriopian i rekomandon Këshillit Europian që në vitin 2027 të nisë përgatitjet për traktatin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Nuk ka asnjë mundësi dhe nuk ka asnjë lloj shansi që një rekomandim i tillë historik t’i bëhet Këshillit nga Komisionit Europian në rast se vendi do të ishte ai që përpiqen me këmbë e me duar, britma ata që në këtë sallë kërkojnë edhe që të diskutohet për protestën”, tha Rama.
Seanca plenare nisi mes tensioneve, ndërsa deputetët e opozitës braktisën sallën në momentin kur kryeministri Edi Rama mori fjalën.
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