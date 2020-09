Kryeministri Edi Rama është rikthyer sërish tek çështja e shembjes së Teatrit Kombëtar, që shkaktoi edhe kundërshti të ashpra e përplasje mes artistëve dhe policisë.

Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë shqiptare nuk kurseu kritikat për opozitën, ndërsa mes ironisë theksoi se ‘vajtojnë ende për atë ngrehinë të Teatrit’.

“Vajtojnë akoma për atë ngrehinë të Teatrit Kombëtar, duke e përdorur si argument për të sulmuar talebanët që janë në qeveri.

Deri dje nuk vunë dorë në asnjë monument kulture dhe nuk prekën asnjë metër katror pëlhurë për ta pastruar nga gjithë shtresa e pluhurit që kishte rënë mbi gjithë këtë thesar kudo.

Nëse do marrim të shohim listën e ndërhyrjeve në këto 7 vite në monumente kulture, është e gjatë. Ky program me BE që startojmë sot është xhevahiri më i çmuar i kurorës së punës që kemi bërë sot.”, tha kryeministri.

g.kosovari