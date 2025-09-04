Sezoni i ri i emisionit “Opinion” në Tv Klan është çelur me kryeministrin Edi Rama për të trajtuar një sërë temash që kanë mbizotëruar verën e këtij viti, por edhe çfarë do të ndodhë në vijim. I ndalur te sezoni turistik, Rama u pyet nga gazetari Blendi Fevziu nëse është i kënaqur nga rezultati i këtij viti.
“Po pse duhet të jem i pakënaqur me sezonin turistik? Unë jam i pakënaqur me disa fenomene të sezonit turistik, por nuk jam i pakënaqur me prurjet”, tha Rama duke vijuar të përmendte shifra nga hoteleria e aeroporti, të cilat për të kanë qenë të kënaqshme. Problemi kryesor, pranon kryeministri, është raporti shërbim-çmim dhe në këtë pikë nuk ngurroi të kritikonte sipërmarrësit për mungesën e një plani biznesi.
Edi Rama: E para është budallallëku i një pjese, nuk po them sa janë që në jug është shumë që kanë investuar në restorante dhe kanë hedhur aty gjithë çfarë kanë ose një pjesë të madhe të asaj që kanë dhe nuk kanë investuar për një vit se kanë ndërtuar, nuk kanë ndërtuar një kioskë, kanë investuar paratë e jetës së tyre, ato që kanë bërë dhe sillen me investimin e tyre sikur është dita e fundit dhe harrojnë që nëse ata vendosin çmime të cilat janë çmime që nuk i përgjigjen nivelit të shërbimit, nuk do të kenë vitin e ardhshëm më shumë njerëz që do të duan të shkojnë tek ta, do të kenë më pak dhe pas 2-3 vjetësh…
Blendi Fevziu: Do të kenë akoma më pak dhe do të falimentojnë.
Edi Rama: Jo, pas 3 vjetësh do të qajnë. Ndërkohë që duhet të punojnë me një plan, duhet të kenë një plan biznesi që ta rrisin, duhet të kuptojnë ndonjëherë që nuk janë ata vetë, janë në konkurrencë me ata që janë përballë, është konkurrencë e madhe, nuk i shohin nga ana tjetër e rrugës por duhet t’i kenë në mendje dhe duhet të mendojnë, duhet të studiojnë çmimet dhe duhet ta bëjnë jo për mua, as për ty. Ti je një njeri që fatmirësisht në asnjë gjë nuk jemi dakord bashkë, por te turizmi, bukuria e Shqipërisë jemi dakord, te Rilindja Urbane ti e pëlqen, por nuk e thua, por në fund të ditës ti je një njeri që e thua këtë se ke një shqetësim si vëzhgues i kësaj jete.
Blendi Fevziu: Mua më vjen turp kur një i huaj vjen e më thotë këtu është çmimi shumë i shtrenjtë dhe shërbimi i keq.
Edi Rama: Unë e them këtë si kryeministër, por ata që na dëgjojnë nuk duhet të mendojnë se kush je ti e kush jam unë. Duhet të mendojnë se çfarë duan të bëjnë me atë investim pas 5, 10 vjetësh. Duan që ai investim të falimentojë? Kanë bërë hotele, kanë bërë restorante, resorte, një pjesë e madhe se unë i njoh disa, kanë fëmijët e tyre, të cilët i kanë shkolluar edhe jashtë. Çfarë duan? Duan t’u lënë gërmadha fëmijëve që mos të shkojë njeri?
Ndërsa përmendi shembuj si Italia, Kroacia e Bullgaria, Rama tha se bizneset duhet të planifikojnë të ardhmen për t’i mbijetuar konkurrencës.
Edi Rama: Unë do të doja që këta njerëz shumë punëtorë, shumë kurajozë, kanë marrë risqe, kanë bërë aventura, kanë hedhur para, rrinë atje, ta kuptojnë që duhet të bëjnë plan, siç kanë planifikuar të bëjnë hotelin dhe ia kanë dalë, duhet të bëjnë plan që ky hotel t’i mbijetojë kësaj konkurrence.
