Edi Rama sonte kishte një përgjigje për Ilir Metën, i cili tha dje se kryeministri u mburr se është djali i komunistit që vari në mes të Kukësit poetët për fjalën e lirë.

Ish-aleati, i tha sot kreut të shtetit, se duhet t’i vijë turp për fjalët që ka thënë.

“Kur Ilir Meta përmend babain tim, ndjej thjesht keqardhje të thellë për Ilir Metën, t’i vijë turp, por në fund fare kur Ilir Meta të jetë harruar njëherë e përgjithmonë, Kristaq Rama do të jetë aty, tek ‘Nëna Shqipëri’ dhe Heronjtë e Pavarësisë së Vlorës dhe të gjithë kur të shkojnë të nderojnë dëshmorët apo etërit e pavarësisë do të ngrenë kokën lart dhe do të admirojnë atë që Kristaq Rama i ka lënë këtij vendi”.

/a.r