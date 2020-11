Kërkesës së Presidentit Ilir Meta për më shumë masa e testime për të përbaluar Covid 19, përgjigjet kryeministri Rama.



Kryeministri Rama në Twitter:

Ilir, që ti Monika Luli Saliu i keni varur shpresat tuaja të lodhura për pushtet tek ëndrra e katastrofës shëndetësore, këtë e kupton çdokush me dy fije mend! Që do dështoni edhe më keq se herë tjetër këtë do ta shihni në 25 prill! Kjo që bëni është një turp që do u mbetet juve!