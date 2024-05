Kryeministri Edi Rama i ka dorëzuar certifikatën e banesës në Himarë vajzës së shkrimtarit Petro Marko.

Ajo është shprehur se i ati Petro Marko nuk do të hyjë dot në banesë, por se kujtimi i tij do të mbetet gjithmonë aty.

Vajza e shkrimtarit u shpreh se do mundohet ta kthejë në muze.

Aranita Marko: Është hera e parë që takohemi, ju faleminderit. Më keni kthyer shumë dinjitetin familjes së Petro Marko, jo vetëm me këto, por me çfarë keni bërë. U jam mirënjohëse. Babai im Petro Marko nuk do të hyjë në shtëpinë e tij, por kujtimi i tij, shpirti i tij dhe jeta e tij do të jenë gjithmonë aty. Unë do mundohem që atë dhomë, ta kthej në një muze që të jetë gjithmonë prezent.

/a.r