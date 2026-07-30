Kryeministri dhe njëherësh kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, gjatë mbledhjes me drejtuesit politikë të PS-së dhe kryetarët e komisioneve parlamentare, prezantoi një dokument të ri strategjik të quajtur “Prania Besnike”, të cilin e cilësoi si një aneks të dokumentit “Besa”.
Sipas Ramës, dokumenti i ri është hartuar ekskluzivisht për organizimin dhe funksionimin e Partisë Socialiste.
“Dokumentin strategjik ‘Besa’ e keni tashmë në dorë. Ky dokumenti tjetër, që është këtu dhe që e ndaj me ju sot për një diskutim të brendshëm, quhet ‘Prania Besnike’ dhe është aneksi i dokumentit të parë.‘Prania Besnike’ i adresohet vetëm partisë, me synimin për ta vendosur atë në funksion të kthesës së mandatit të katërt. Nëse herën e shkuar fola për qeverisjen, sot do të flas për makinerinë tonë të partisë. Asnjëri nuk e humbi pushtetin nga dëgjimi, të gjithë e humbën dëgjimin nga pushteti, Obama fitoi me lëvizjen më të madhe vullnetare që kishte parë historia e demokracisë amerikane. Mbi 2 mln vullnetarë, ose patronazhistë, si edhe 13 mln adresa njerëzish të lidhur me kauzën. Një muaj pas fitores të cilën askush nuk e parashikoi, ajo lëvizje u ftoh, rrjeti u fut brenda zyrave të administratës dhe u vu në shërbim të axhendës së shtëpisë së bardhë. Protagonistët kryesorë u kthen në zëdhënës të pushtetit të ri dhe kori më masiv i përcjelljes së një mesazhi politik në historinë e Amerikës u tret. 2 vjet më vonë, në zgjedhjet ep ara të me mandatit, makineria që kishte magjepsur botën nuk kishte më jetë. Obama e ka pranuar më vonë si një nga dështimet më të mëdha politike”, tha Rama.
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