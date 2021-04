Gjatë një takimi me banorë në Dibër kryeministri Edi Rama u ndal te ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës.

Ai tha se të gjithë ata që do të preken nga Skavica do të mbështeten siç u mbështëten familjet e prekura nga tërmeti. Të gjithë sipas Ramës do të kenë shtëpi më të mirë dhe prespektivë më të mirë se çka në atë zonë.

“Kanë ardhur e thonë se skiavica do u marrin toknë… Çdo familje që preket nga skavica do të ketë po atë që patëm famijet që u prekën nga tërmeti që do të thotë do të ketë një shtëpi shumë më të mirë dhe do ti jepet një prespektivë shumë të mirë se çka në atë zonë. Neë si bëjmë gjërat që të fitojnë disa dhe humbin disa. Për mua vujatjet e njerëzve të zakonshëm janë vuajtjet e mia”, tha Rama./ b.h