Kryeministri Edi Rama ka thënë nga Shkodra se është i gatshëm që të bashkëpunoj me çdo shqiptar, përveç Metës dhe Berishës, pasi sipas tij ato janë pengmarrësit e PD dhe Lulzim Bashës.

‘Unë jam gati të bashkëpunoj me çdo shqiptar përveç Sali Berishës dhe Ilir Metës. Kjo nuk është personale, por ato janë pengmarrësit e PD dhe Lulzim Bashës. Jam i gatshëm të bashkëpunoj me PD dhe Lulzim Bashën pasi nëse politika i lë konfliktet e veta dhe merret me si ta bëjmë Shqipërinë kampione në Ballkan, për shoqërinë dixhitale etj. Këtë e bën politika, sigurisht kjo nuk ka lidhje me zgjedhjet, kjo ka lidhje me vullnetin për t’i dhënë politikës në fuqi më të madhe që të bëjë sa më shumë për njerëzit.’- tha Rama.