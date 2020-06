Pasi kryeministri Rama u shpreh i gatshëm që të ketë bisedime me Bashën, deputeti i opozitës Myslim Murrizi tha se halli i tyre është vetëm pushteti, ndërsa ata kërkojnë atë që kërkojnë mbi 90% shqiptarëve, sistem zgjedhor me lista të hapura. Murrizi ka shtuar se ata ftojnë njëri -tjetrin formalisht për takime, ndërkohë që çirakët e tyre janë çdo pasdite në bodrumin e pallatit të kongreseve për të penguar shqiptarët që të mos zgjedhin me votë.

Postimi i Murrizit:

Çdo ditë e më shumë Shqiptarët kuptojnë se këta janë bashkë vetëm për pushtet. Ftojnë njëri tjetrin formalisht për takime, ndërkohë që çirakët e tyre janë çdo pasdite në bodrumin e pallatit të kongreseve për të penguar SHQIPTARËT që të mos ZGJEDHIN ME VOTE. Sistemi zgjedhor thotë Rama nuk të sjell në pushtet?????? Pra halli i Ramës dhe halli i Bashës është vetëm PUSHTETI JO RAMA-BASHA SISTEMI KTHEN DEMOKRACINE SHQIPTARET DUHET TE USHTROJNE SOVRANITETIN E ZGJEDHJES SE PERFAQESUESEVE TE TYRE ME VOTE Halli i çiftit tuaj është vetëm pushteti, ndërsa në kërkojmë atë që kërkojnë mbi 90% e SHQIPTAREVE SISTEM ZGJEDHOR ME LISTA TE HAPURA SHQIPTARET DUHET TE ZGJEDHIN ME VOTEN E TYRE DEPUTETET QE ATA BESOJNE

g.kosovari