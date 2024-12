Nga ARTUR AJAZI

Lufta brënda llojit, apo dhe brënda gjirit të partisë, gjithmonë ka qenë e pranishme në çdo forcë politike. Ky fenomen është i vjetër, sa vetë politika. Në 34 vite tranzicion, ka patur mjaft debate lidhur me emancipimin e partive politike, të periudhës postkomuniste në Shqipëri. E nisi PPSH-ja, e cila u transformua në PSSH, dhe ka ditur me dinjitet të emancipohet. Të mos harrojmë se tek Partia Socialiste shkuan “ajka” e elitës intelektuale të Shqipërisë.

Ata ishin dhe mbeten politikanë karriere të formuar, që ditën të transformojnë partinë e tyre, në një forcë progresiste, europianiste, e denjë për të qeverisur vendin. Të tillë si Fatos Nano, Servet Pëllumbi, Namik Dokle, Arta Dade, Petro Koçi, Dritëro Agolli, Valentina Leskaj, dhe shumë e shumë, pa fund, emra të spikatur, kanë “gdhëndur” në politikë dhe PS, emrin dhe veprën e tyre të çmuar. Sot partia Socialiste, mbetet forca më e denjë politike, që jep garanci, dhe ka shanse të ketë vazhdimësi të qeverisë vendin. E kundërta ka ndodhur tek Partia Demokratike.

Një forcë politike, e krijuar mbi baza krahinore, (madje edhe kanunore), një parti që ka mbetur siç u krijua 34 vite më parë, në strukturë, mentalitet, në formë dhe ide. Parti e sherreve, mërive, skenareve. Një parti që ka flakur si lecka njerëzit e saj, duke mbetur pronë e patundur, e një njeriu të vetëm. Por le të kthehemi tek situata e sotme në Partinë Socialiste. Edi Rama, ka ditur gjithmonë të zgjedhë emra për ti patur në Parlament. Partia Socialiste gjithmonë ka qenë shquar për cilësi të mirë, të elementëve që mandatonte në Parlament dhe jo vetëm. Këto 4 vite në sallën e Parlamentit, gjithsesi konstatoj se, jo të gjithë ata që përzgjodhi Edi Rama, e kanë kryer misionin e tyre mandatues, si përçues të vlerave dhe zërit të qytetarëve. Kryeministri vazhdimisht i ka paralajmëruar, dhe e di fare mirë, kush janë kopukët, dembelët dhe tinzarët në grupin parlamentar.

Ka prej tyre që jo vetëm “nuk kanë ngulur një gozhdë” në 4 vjet, ndaj detyrimeve që kanë për partinë dhe votuesit, por përkundrazi, kanë futur në gjirin e saj “luftën e ftohtë”. Sulmet e fundit ndaj deputetëve socialistë në disa media të Berishës, përbëjnë një skandal, që meriton hetim të brëndshëm nga strukturat e PS. Të interesohesh më tepër për mandatin e deputetit, se për hallet dhe problemet e votuesve, të bëhesh paranojak se “po më humbet mandati dhe nuk bëhem pjesë e listës së re”, dhe ti sulesh me tinzarllëk kolegëve dhe ministrave socialistë, për të ruajtur interesat personale, kjo është e turpshme. Edi Rama, e ka kuptuar lojën, që bëjnë disa prej deputetëve të tij në Tiranë dhe qarqe, kryesisht atyre që shijuan mandatin e parë, dhe synojnë mandatin e ri.

Ata duket ja kanë ndjerë “lezetin” mandatit të deputetit, duke rritur pasurinë, dhe mendojnë të jenë pjesë e listës së re në 2025. Janë pikërisht ata që “nuk kanë ngulur një gozhdë” thotë populli, që nuk kanë folur 1 herë të vetme për hallet dhe problemet e votuesve të tyre, që kanë nisur “luftën e ftohtë” në PS muajt e fundit. Situata mund të bëhet e pakontrollueshme, dhe ta dëmtojë rëndë PS, në rast se Edi Rama nuk merr masa urgjente, ti spastrojë. Ata janë gati të bëhen edhe me Sali Berishën, apo dhe me mediat e kontrolluara prej tij, vetëm të arrijnë atje ku duan, të bëhen pjesë e listës së re në PS. Aleanca të tilla fluide, gjithmonë kanë qenë pjesë e skenareve me “goditje pas krahëve” nga deputetët.

Kjo e evidentuar më tepër nga PD-ja, ( e cila ka patur gjithmonë emra rastësorë) pasi Partia Socialiste mbetet një forcë politike e pjekur me unitet të pacënueshëm. Edi Rama, duhet urgjentisht të “shoshisë” gjithë emrat e grupit tij parlamentar, për të gjetur “kodoshët dhe kopukët” që ditën rrinë tek PS, dhe natën darkojnë dhe “dorovasin” sejmenët e Berishës. Lista e re me emra kandidatësh për deputet nga Partia Socialiste për 4 vjeçarin e ardhshëm 2025-2030, duhet të jetë qelibar, pa “krunde”, por emra kontributorësh dinjitozë, të papërfolur për korrupsion dhe afera të tjera.