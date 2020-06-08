Përmes rrjeteve sociale, kryeministri Edi Rama ka komentuar rikthimin e tranportit publik. Ai shprehet se qeveria do ta mbështesë këtë sektor përmes disa pikave.
Ndër to, heqja e taksave vendose deri në 31 dhjetor të këtij viti.
Ja reagimi i plotë i Ramës:
🟢 TË HËNËN 15 QERSHOR RINIS SHËRBIMI I TRANSPORTIT URBAN DHE NDËRURBAN, SIPAS PROTOKOLLIT TË MIRATUAR TË SIGURISË SHËNDETËSORE😊
QEVERIA DO TA MBËSHTESË KËTË SEKTOR PËRMES:
• NJOHJES SI SHPENZIM TË ZBRITSHËM TË 100% TË KONSUMIT TË NAFTËS
• ZERO TAKSA DHE PO ASHTU ZERO TARIFA VENDORE DERI NË 31 DHJETOR 2020🤝
🟡 BRENDA 2020 DO TË KRYHET REFORMA E PLOTË LIGJORE/FISKALE E SEKTORIT DHE NË 1 JANAR 2021 DO TË NISË ZBATIMI I SAJ ME BILETËN ELEKTRONIKE SI HAP I PARË
⛔️ NDALOHET KATEGORIKISHT RRITJA E ÇMIMIT TË BILETËS PËR QYTETARËT🤚
Leave a Reply