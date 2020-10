Kryeministri shqiptar Edi Rama ka dhënë një intervistë për Business Insider Polonia ku flet për pandeminë dhe paralajmëron kundër minimizimit të rrezikut të COVID-19. Intervista është publikuar sot.

Damian Szymanski/ “Bllokimi i dytë do të na vrasë. Prandaj, ne kemi futur kufizime shtesë. Duhet të mbajmë maska ​​dhe të mbrojmë veten dhe të tjerët jo vetëm brenda por edhe jashtë. E kuptoj që ju keni një problem të ngjashëm në Poloni” – thotë Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë në një intervistë për Business Insider Polonia.

Sidoqoftë, shoqëria shqiptare qartazi po reziston deri më tani. Shqipëria, një vend i vogël midis Malit të Zi, Kosovës, Maqedonisë dhe Greqisë është në prag të zgjedhjeve parlamentare.

Për gjashtë muaj, do të zbulojmë nëse socialistët do të mbajnë pushtetin apo demokratët do të rikthen në pushtet.

Ne takohemi me kryeministrin Edi Rama dy herë. Fillimisht në hapjen e qendrës moderne të trajnimit të moshës shkollore TUMO në arenën e ndërtuar rishtas në Tiranë.

Hera e dytë ishte gjatë hapjes së degës shqiptare të ndërmarrjes polake Softëare Development Academy, e cila ofron kurse programimi për njerëzit që duan të investojnë në karrierën e tyre.

Edi Rama, Kryeministri i Shqipërisë në një intervistë për Business Insider Polonia

“Përshëndetni sipërmarrësit polakë. Ne i ftojmë me krahëhapur “- na thotë Kryeministri Edi Rama.

E pyesim atë për bllokimin dhe politikën e ndjekur ndaj COVID-19.

Shqipëria, megjithëse nuk është anëtare e Bashkimit Evropian, ka vite që tërheq mijëra polakë që duan të pushojnë buzë detit Mesdhe të joshur nga natyra e bukur dhe çmimet relativisht të ulëta.

Fatkeqësisht, ajo gjithashtu vuajti shumë nga shpërthimi i pandemisë. Të ardhurat nga turizmi kanë rënë dhe ekonomia e vendit pritet të tkurret me 7.5 përqind për 2020, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, për t’u rikthyer me 6.1 përqind vitin e ardhshëm.

E gjithë kjo ndodh në një periudhë të rritjes së infeksioneve nga koronavirusi. Në 3 milion banorë që ka Shqipëria, 17,055 janë të infektuar dhe numri i viktimave të koronavirusit është rritur në 451. Zona më problematike mbetet kryeqyteti, Tirana.

“Nga mesi i kësaj jave (po flasim të mërkurën, 14 tetor), ne do prezantojmë detyrimin për të mbajtur maskën ​​edhe jashtë ndërtesave. Eshte shume e rendesishme. Bllokimi i dytë do të na vrasë. Do të jetë shkatërruese për familjet tona dhe për ekonominë në tërësi. Ne duam ta shmangim atë, por kjo do të varet kryesisht nga fakti nëse shoqëria jonë do ta përmbushë këtë kërkesë”, argumenton Edi Rama.

Shqiptarët po rezistojnë

Shqiptarët duket se kanë një qëndrim joserioz ndaj kufizimeve të reja të deritanishme. Mjafton të ecësh rrugëve të Tiranës për të parë që shumica e kalimtarëve nuk mbajnë maska, dhe vetëm disa pajtohen me thirrjen e Kryeministrit.

Kjo reflektohet edhe në statistikat zyrtare. Vetëm në tre ditët e fundit, policia njoftoi gjobitjen e rreth 1000 personave për mosmbajtjen e maskave. Shumë shqiptarë nuk dëshironin të tregonin kartat e tyre të identitetit dhe u shoqëruan në stacionin e policisë. Aksioni u krye kryesisht në transportin publik.

“Ne duhet të luftojmë rrezikun e një vale tjetër të intensifikuar të koronavirusit. Unë e di që shoqëria shqiptare dhe polake do të mbijetojnë dhe do të dalin më të forta nga kjo krizë” u shpreh Rama në fund të intervistës.

/a.r