Kryeministri Edi Rama, në një panel me figura të shquara nga fusha e politikës dhe diplomacisë evropiane në kuadër të ndarjes së çmimit prestigjioz “Karlspreis” theksoi rëndësinë e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Krahas personaliteteve si Martin Schulz, ish-President i Parlamentit Evropian dhe laureat i çmimit “Karlspreis”; Veronika Tsepkalo, një figurë e rëndësishme e opozitës bjelloruse, Dr. Jürgen Linden, kryetar i bordit drejtues të “Karlspreis”, Rama bëri një pasqyrë të zhvillimeve politike dhe sociale, duke i rikujtuar se liria dhe shteti i së drejtës janë të garantuara vetëm përmes anëtarësimit në BE.

“Qeveria shqiptare do të ishte e lumtur që të punonte me ju dhe vitin tjetër të jepte Çmimin, sepse e dimë që opozita nuk është mirë ekonomikisht dhe kështu mund t’ju ndihmojmë ne.

Nuk dua të marr shumë kohë duke u kthyer 35 vjet më parë, por isha mjaft i ri për të kërkuar lirinë. Ajo që dua të them është se nuk jam i lumtur kur të rinjtë nuk e kuptojnë sa e rëndësishme është politika, duke menduar se i ikin asaj. Përkundrazi, sa më larg të qëndrojnë larg, aq më shumë preken prej saj. Ka të bëjë më angazhimin si qytetar që kujdeset për të drejtët dhe liritë e tyre dhe jam i fiksuar për ta çuar Shqipërinë për këtë arsye dhe deri atëherë ka gjëra që nuk do të jenë të garantuara. Kur më pyesin se çfarë plani ka Shqipëria, i them që nuk ka plan përkundrejt lirive individuale dhe nëse doni të negocioni lirinë tuaj, hiqni dorë dhe mos u bëni pjesë e BE.

Nuk ka plan B përkundrejt shtetit të së drejtës dhe barazinë para ligjit dhe garantohet nëse je pjesë e BE. Të gjitha të drejtat që vijnë me lirinë janë të drejtat që garantohen me BE-në. Sot që po zhvillojmë këtë diskutim, nuk është e përsosur, ka mjaft disavantazhe, por hera e parë në histori që kemi njerëz, politikanë të fuqishëm që shkojnë para një prokurori e gjyqtari të pavarur. Kurrë s’ka ndodhur qysh nga 1912 deri kur finalizuam reformën në drejtësi. Kurrë s’kishim parë një ministër apo individ të profilit të lartë të lidhur me pushtetin politik, të çohej para gjykatës e jo më të dënohej. Tashmë po i shohim këto gjëra dhe pa BE, harrojeni. Nuk jemi naivë, por jemi idealistë për BE, sa dashuria e dikujt për martesën para se të martohet. Kur vjen fjala për atë që po ndodh, besoj që Evropa gjendet në një moment ku bëhet apo zhbëhet”, u shpreh Rama.

Kryeministri theksoi rëndësinë e lidhjes mes Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Ai shprehu shqetësim për fokusin në rritjen e shpenzimeve ushtarake në dëm të arsimit, duke theksuar se ky është një drejtim i gabuar.

Rama tha gjithashtu se një gabim i udhëheqësve evropianë mund të ketë pasoja për të gjithë botën, duke bërë thirrje për një politikë të qëndrueshme që përqendrohet në zhvillimin dhe paqen, jo në forcën ushtarake.

“Amerika pa Evropën është një ishull, Evropa pa Amerikën është një gadishull. Për mua së pari jam në një pozitë shumë të rehatshme sepse nuk jam gjerman dhe nuk më duhet të gjej zgjidhje për botën, jam një kryeministër i një vendi të vogël. E di që nëse unë e kam gabim askush nuk do të dëmtohet, por nëse udhëheqësit e Evropës do ta kenë gabim, të gjithë ne do të dëmtohemi. Nuk është thjesht fjala për forcimin ushtarak apo për të hyrë në një garë se kush është më i fortë ushtarakisht, sepse kur dëgjoj gjëra të tilla si ‘le të shkurtojmë fondet për arsimin dhe të prodhojmë më shumë armë’, tmerrohem, sepse nuk jemi duke kërkuar një ushtri barbarësh, por diçka shumë ndryshe”, tha Rama.

Rama në fjalën e tij theksoi rëndësinë e Bashkimit Evropian, duke i dhënë një mesazh brezit të ri. Ai tha se për ta, BE-ja është një përgjigje për të ardhmen, duke e krahasuar me pasojat që ka pasur Brexit për rininë britanike. Sipas tij, për të siguruar një të ardhme më të mirë për të rinjtë, përgjigja duhet të jetë më shumë Evropë, jo më pak.

“Nuk mendoj që kam një mesazh të fundit, por ndoshta shumë gjëra. Sepse në veçanti kur flasim për këtë në këtë moment që po jetojmë, gjë që e bën edhe më të ndërlikuar çështjen, e bën dhe të rëndësishme që në këtë konferencë të japim përgjigje nga të gjitha këndvështrimet e saj. Ajo që doja të shtoja është së edhe për brezin e ri, madje veçanërisht për ta, BE është përgjigjja, më shumë se gjithçka tjetër jashtë saj. Nuk dua që të sjell shembuj të dhimbshëm, por si shkuan gjërat për të rinjtë në Britaninë e Madhe pas Brexit? Unë mendoj se BE-ja ka shumë gjëra për të cilat mund të kritikohet dhe jo sepse është projekti i gabuar, por se projekti nuk është i përfunduar. Përgjigjja është për të bërë disa përshtatje dhe përgjigjja është më shumë Europë dhe jo më pak. Gjermania ka qenë shembulli i ynë për një kohë shumë të gjatë por në rast se e heqim Gjermaninë nga BE dhe do të shikonim se çfarë do të projektonte ajo pa tregun e BE-së do të flisnim për diçka tërësisht tjetër”, tha Rama.