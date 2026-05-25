Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha gjatë fjalës së mbajtur në ‘Foltoren’ tek kryeministria, ka reaguar sërish për 23 Majin. Sipas tij, referendumi kishte vlerë të jashtëzakonshme sepse, i thanë Edi Ramës se fundi i tij është i shpejtë.
‘Vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është se ai u ngrit si një gjigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t’i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi, dhe se fundi yt është i shpejtë. Për t’i thënë kreut të Meduzës se muaj e muaj të propagandës tënde, me të cilat u përpoqe të na mashtrosh, u përpoqe të na shkurajosh, me të cilat u përpoqe të shkelmosh mbi vullnetin tonë, i mori Lana’, tha Berisha.
Gjatë fjalës së mbajtur para qytetarëve në ‘Foltoren’ tek kryeministria, kryedemokrati Sali Berisha u shpreh se, demokratët kanë mbrojtur formën më sublime të demokracisë, referendumin.
‘Muaj të tërë, puthadorët e regjimit, shushunja që ushqehen me djersën, mundin, gjakun e njerëzve të punës së këtij vendi, me taksat e tyre, çdo natë, çdo ditë, 24 orë mbi 24 orë, bënë gjithçka të përbaltin formën më sublime, formën më përfaqësuese, demokracinë direkte’, tha Berisha.
Sipas tij, Edi Rama edhe sot mbrojti babain e tij xhelat në emër të partisë së gjenocidit.
‘Edhe sot mbronte të atin xhelat, që firmoste varjen në litar të poetit atdhetar, të tribunit të lirisë, Havzi Nela, një vit para se të shembej Muri i Berlinit. Në vend të një falje publike, ky bastard ka sjellë në qeverisje moralin e etërve të tij mizorë, xhelatë’, theksoi ai.
Lideri i opozitës shqiptare Sali Berisha, komentoi edhe vendimin për kalimin e raportit të IBAR. Në fjalën e mbajtur në ‘Foltoren’ para kryeministrisë, Berisha theksoi se, raporti i IBAR ka kaluar për shkaqe gjeopolitike, por në atë dokument, Edi Rama është me rreth të kuq.
‘Po, ka një faktor gjeopolitik dhe ky rajon do i përkasë BE dhe ky është një vlerësim jashtëzakonisht i drejtë historik dhe me interes shumë të madh për kombet tona. Por me përmbajtjen e tij, Edi Rama është në rreth të kuq. Në përmbajtjen e tij, si në asnjë rast tjetër, kreu i Meduzës, nga alfa tek omega, demaskohet për atë që është’, tha Berisha.
Kryetari i PD-së Sali Berisha gjatë fjalës para qytetarëve të mbledhur në ‘Foltoren’ para kryeministrisë ka deklaruar se opozita do të vijojë kryengritjen paqësore për rikthimin e votës së lirë në vend. Berisha theksoi se flamuri i opozitës, sipas tij, është flamuri i votës së lirë, për të cilin, nuk ka asnjë sakrificë që nuk do të bëhet dhe asnjë betejë që nuk do të zhvillohet.
‘Ne prapë do t’i rikthehemi kryengritjes paqësore për të marrë atë që meritojmë,’ deklaroi kreu i demokratëve Sali Berisha, duke shtuar se opozita do të vijojë betejën politike për zgjedhje të lira dhe të ndershme.
