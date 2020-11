Ashtu siç ishte paralajmëruar një ditë më parë, pasi gratë e Uzinës së Ballshit e mbyllën grevën e urisë në ditën e 26-të, mes tyre e kryeministrit Rama po zhvillohet takimi i shumëpritur.

I pari i qeverisë, i ka mbërritur në këto momente në Fier, ekzaktësisht në Bashinë e qytetit, ku pritet të takohet me grevistët.

Mësohet gjithashtu se në takim me Ramën janë 6 naftëtarë burra dhe 2 gra.

Nuk dihet me saktësi se çfarë do të diskutohet, por gratë nga ana tjetër kanë paralajmëruar se nëse nuk do të zgjidhen kërkesat e tyre, ato do të ndërmarrin sërish hapa të tjera.

Gratë naftëtare kane lënë mjediset ku qëndruan për shumë ditë me radhë rreth orës 10:00 të së dielës, duke iu përgjigjur kështu kërkesës së kryeministrit për negociata vetëm në rast se ato do te hiqnin dore nga qëndrimi në greve urie. Naftëtaret u pritën me duartrokitje nga kolegët dhe familjarët e tyre jashtë godinës.

Naftetarët kërkojnë që të zbatohet vendimi i gjykatës për marrjen e pagave të prapambetura e më pas të vijojnë bisedimet për vazhdimësinë e punës në uzinë./d.c