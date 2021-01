Gazetari i Top Channel, Artur Bibe, duke folur në emisionin “Open”, ka thënë se nga një burim shumë i besueshëm në kryeministrinë greke ka mësuar ekskluzivisht se kryeministri Edi Rama po kryen rolin e ndërmjetësit mes Turqisë dhe Greqisë.

Sipas të njëjtit burim kryeministri Edi Rama do të sjellë në Athinë një mesazh nga Turqia, ndërsa do të jetë kryeministri Kyriakos Mitsotakis ai i cili do të vendos pasi të marr mesazhin nëse Rama do të bëjë rolin e negociatorit mes dy vendeve apo thjesht një lajmës.

Artur Bibe: Ka qenë një pritje madhështore sipas mediave greke per vizitën e Ramës në Stamboll. Ata shkruajnë se rrallë herë e ka bërë Erdogan këtë. Ka dhënë edhe mesazhet e saj. Është roli që Rama ka marrë i ftuar apo kërkuar për të pasur këtë rol, Roli i ndërmjetësit në një marrëveshje të mundshme midis Greiqsë dhe Turqisë. Pozitiviteti që kanë për një ndërhyrje për të shtensjonuar.

Nga një burim në Kryeministrinë greke. Ka vërtetësi. Zoti Rama ka pasur një vizitë pozitive në Ankara dhe vjen në Athinë me një mesazh. Ne do ta quajmë lajmës. Është vetë kryeministri nëse Rama do të jetë pjesë e lojës në Mesdhe. Apo thjesht do ta mirëpres dhe do të marr mesazhin. Do ta presi në banesën e tij ku do të drekojnë sëbashku. Në varësi të kësaj që do të zgjojë Mitstotakis.”

/a.r