Pavarësisht përplasjeve të forta me kryeministrin Edi Rama, presidenti Ilir Meta i njeh disa cilësi pozitive kreu të qeverisë. Meta tha se Rama është ambicioz dhe energjik që sipas tij janë pozitive.

I pyetur se çfarë do të bëjë kur të mos jetë më në politike, Meta renditi disa dëshira, ndërsa thekson se do të donte shumë të kthehej në Skrapar.

“Unë do shkruaj libra. Jam shumë i dhënë pas natyrës. Do kisha dëshirë të kisha një fermë. Në Surrel jo por me shumë dëshirë në një kohë të caktuar do të kthehesha në Skrapar. Mund të kisha bërë shumë gjëra edhe po të isha marrë ne sipërmarrje do isha i suksesshëm. Mbi të gjitha do të doja të isha bërë pedagog”, tha Presidenti.