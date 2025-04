“Pasaporta e BE siguron pensionet dhe çdo shqiptar do të marrë kontributet kudo ku po punon”, kështu është shprehur Rama në fjalimin e mbajtur me emigrantët shqiptarë në Milano.

Gjithashtu u shpreh: “Pasaporta europiane e BE nuk është një tjetër dokument udhëtimi, por është një status i ri qytetarie…Një status që për ne si banorë ndër më të vjetrit të këtij kontinenti që mbase si askush tjetër kemi ngrënë dynjanë për të ngritur kokën dhe për të ardhur këtu dhe të kemi dinjitet me atë pasaportë.

Ne bëmë një përpjekje shumë të gjatë që më në fund qeveria italiane t’i njihte pensionet tuaja. Edhe pasi u morëm vesh me motrën time në Romë ju pritet për procedurat ligjore dhe vetëm përpara tre ditësh është firmosur dokumenti i fundit. Por nëse do kishim pasaportën e BE nuk do kishit fare nevojë për njohje. Dhe po ashtu edhe vëllezërit tanë në Greqi do të krijohej e njëjta mundësi. Unë ju them se nuk mund t’i bëni fëmijëve asgjë më të paharrueshme se sa me një votë, t’i jepni një pasaportë në dorë. Ju fëmijëve tuaj i jepni lirinë që të lëvizin si qytetarë të BE, njësoj si lëvizim ne të gjithë bashkë kur jemi në Shqipëri”, tha ai.