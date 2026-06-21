Deputetja socialiste, Elisa Spiropali, ka reaguar përmes një statusi në Facebook lidhur me idenë e saj për një “Marrëveshje të Re për Shqipërinë”, vetëm një ditë pasi kryeministri Edi Rama e ironizoi publikisht gjatë mbledhjes së zgjeruar të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste.
“Po, do ta kemi Marrëveshjen e Re për Shqipërinë”, shkruan Spiropali në nisje të mesazhit të saj.
Ajo thekson se Shqipëria që synohet të ndërtohet duhet të jetë “më e hapur, më e drejtë, më meritokratike dhe më evropiane”.
Sipas Spiropalit, për të arritur këtë objektiv, Partia Socialiste duhet të reformojë edhe veten.
Në fund të mesazhit, Spiropali bën thirrje që “Marrëveshja e Re” të jetë “e madhe, e thellë dhe e vërtetë”, duke shtuar se “po nuk lartësuam veten, nuk mund ta përmirësojmë vendin”.
“Po, do ta kemi Marrëveshjen e Re për Shqipërinë.
Shqipërinë që duam të ndërtojmë duhet ta bëjmë, dhe do ta bëjmë, më të hapur, më të drejtë, më meritokratike, më europiane.
Për ta arritur këtë, Partisë Socialiste i duhet të gjejë forcat, të mbledhë mendjen, të vetpastrohet, të bëhet më dinamike, më demokratike, më kompakte, për të mbetur gjithmonë e re, gjithmonë e pastër, pa smërçe, pa ndryshqe, pa pehlivanllëqe.
Ta bëjmë Marrëveshjen e Re të madhe, të thellë, të vërtetë, duke pasur parasysh, se po nuk lartësuam veten, nuk mund ta përmirësojmë vendin”, shkruan Spiropali në rrjetet sociale.
Reagimi i saj vjen pasi një ditë më parë Rama iu referua publikisht kësaj ideje gjatë mbledhjes së socialistëve.
“Është edhe një thirrje për një Shqipëri të re, dhe ka dhe disa shpirtra të humbur në partinë tonë, që duan një Shqipëri të re. Mezi pres që të na e sjellin draftin e Shqipërisë së re të shkruar. Por kam frikë se nuk do vijë kurrë, sepse Shqipëria e re është si të gjitha siluetat e flamingove, njërën prej të cilave e mbante Fatos Lubonja. Fatosi poshtë, flamingo lart dhe ‘hi hi hi hi Shqipëria e re’. Do kritikohemi e sulmohemi, por kemi detyrimin të mos zgjedhim rrugën e lehte, të mos zgjedhim të jemi popullorë, kur duhet të jemi të përgjegjshëm”, u shpreh kryeministri Edi Rama në mbledhjen e Grupit të PS.
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