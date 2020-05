Sipas Rames, ne kete kantier po punohet intensivisht dhe vitin e ardhshem do te ulet avioni “Migjeni”.

“Vitin e ardhshëm do të ulim Migjenin, me një fluturim falas për të gjithë ata që më kanë sharë nga Londra”, shkruan Rama ne postimin e mengjesit te sotem ne faqen e tij ne Facebook.

Mesazhi i Rames

MIREMËNGJES, me këtë video të dedikuar për të gjithë ata që më kanë përqeshur për Aeroportin e Kukësit, ku po punohet intensivisht dhe vitin e ardhshëm do të ulim Migjenin, me një fluturim falas për të gjithë ata që më kanë sharë nga Londra😉